San Gavino Monreale – Fiocco azzurro nel nosocomio del Medio Campidano: benvenuto Giuseppe. Un nuovo respiro ha riempito le corsie dell’Ospedale Nostra Signora di Bonaria ieri notte, annunciando la nascita di un nuovo piccolo cittadino nel reparto di Ginecologia e Ostetricia, diretto dal dottor Antonio Campiglio, dove una neomamma ha dato alla luce il suo bambino.

Alle 22.36 di mercoledì 1 gennaio 2025 è nato Giuseppe. Il bimbo ha pesato 3,150 chilogrammi ed è lungo 51 centimetri. La giovane mamma, Jessica Sulcis, e il neonato stanno bene e sono sotto le cure attente del personale sanitario.

“Questo lieto evento è un motivo di grande soddisfazione per tutto lo staff dell’ospedale, che ogni giorno si dedica con passione alla cura delle mamme e dei loro bambini. La nascita di un bambino è sempre un momento magico e simbolico, un segno di speranza e di rinnovamento. L’Ospedale Nostra Signora di Bonaria si conferma ancora una volta un punto di riferimento per le famiglie del territorio, offrendo un’assistenza completa e di alta qualità durante la gravidanza e il parto” si legge in una nota pubblicata dalla Asl. “Un particolare ringraziamento al personale sanitario di turno. La Asl Medio Campidano porge i migliori auguri alla famiglia per il lieto evento”.