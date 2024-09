Samassi si mette al sicuro dalla pioggia: interventi di messa in sicurezza

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ruspe e operai al lavoro, prevenire è meglio che curare, ed è così che, come ogni anno, la pulizia dei corsi d’acqua diventa una priorità da affrontare prima delle temute piogge autunnali, quelle che, generalmente, si possono abbattere con estrema violenza. Il possente Flumini Mannu, che attraversa il centro abitato, ha, più volte, messo in allerta amministratori e cittadini raccogliendo le abbondanti acque che hanno minacciato di esondare. Innanzi alla furia della natura poco si può fare, i fenomeni estremi sono imprevedibili, ma la prevenzione rimane un’arma, l’unica, in mano all’uomo in grado di contenere o attenuare i possibili danni. Ecco così che, in queste settimane, è in corso la pulizia dei corsi d’acqua: via canne, detriti e vegetazione varia, griglie ripulite e passaggio perfettamente libero da ogni ostacolo. Non solo: argini rinforzati, una barriera in pietra protegge i confini del paese in modo tale da contenere e contrastare la piena eccessiva e straordinaria del fiume.