Le abbondanti piogge della notte scorsa hanno causato il cedimento della parete di una vecchia casa disabitata situata nella via principale del paese: il crollo non ha causato danni a persone o a cose.

Ieri mattina sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere le macerie cadute a terra e transennare l’area inerente al fabbricato pericolante. Il Comune avvisa “di prestare attenzione all’area transennata che comporta il restringimento della carreggiata e si invitano i pedoni a percorrere il passaggio dedicato sul lato opposto e gli automobilisti a non sostare nei parcheggi sul lato destro della strada, in corrispondenza del tratto in oggetto”.