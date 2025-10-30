Samassi, lutto in paese per la scomparsa di Antonio Ibba, 53 anni, uno degli storici carristi: “Resterai per sempre nei nostri cuori”. Un male subdolo lo ha portato via, da qualche anno la malattia si era presentata spietata, senza possibilità di regredire.
Ibba, molto noto in paese, aveva sempre partecipato attivamente al carnevale: una tradizione che da decenni unisce le generazioni nel segno dell’amicizia.
Tanti i messaggi che in queste ore si stanno susseguendo sui social in ricordo di Ibba. Il Giullare Group: “Ciao Anto. Resterai sempre nei nostri cuori. “Che la terra ti sia lieve “”.