Samassi, la pala eolica non passa: bloccato da ore lo svincolo della 131

La pala non passa, tutti fermi nello svincolo della ss131 di Villasanta: manovre complicate per il transito del gigante del vento, “imbottigliata” un’elica diretta al parco eolico in costruzione a Santu Miali. A darne notizia è il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis, in prima fila contro la speculazione energetica, per la quale si è creata una diffusa presa di posizione da parte di amministratori e cittadini.

“Ore 6.00, svincolo per Samassi/Villacidro, chilometro 40 della 131, Villasanta. Tutti fermi: la pala non ci passa. I nostri “amici” scelgono le ore notturne per spostarsi, e certo non solo perché il traffico è minore. Del resto, il denaro non dorme mai” ha espresso Onnis.

Transitano la notte in modo tale da evitare il traffico che si snoda nelle arterie principali e secondarie del viaggio da Oristano al terreno tra Samassi, Villacidro e Sanluri Stato dove è in corso la realizzazione dell’impianto: la prima torre, da oltre 200 metri d’altezza, è già stata posizionata e, a passo spedito, procedono i lavori per ospitare gli altri maxi “ventilatori”.

È fissata per martedì la convocazione dalla Regione per l’incontro sulle aree idonee e non idonee. Si terrà a Villacidro, sarà riservato a sindaci e tecnici comunali. “Durante l’incontro ci chiederanno di indicare noi stessi, per ciascun paese, quale parte di territorio può ospitare eolico o fotovoltaico e quale no. A dire il vero, ci hanno già mandato le istruzioni, stamane, e chiedono di restituirgli una tabella completa con tutte le indicazioni entro il 12. Cioè tra una settimana.

Come potete immaginare, è una situazione pessima.

In questi giorni, ho sentito diversi sindaci. A nessuno piace l’idea di essere lui a dire che nel suo Comune è ammessa la speculazione energetica. Di me, sapete benissimo cosa penso. Tutto, inoltre, è fatto così in fretta che la voce dei cittadini viene esclusa da questo processo. Vi convoco perciò in assemblea pubblica, lunedì 9 settembre, in biblioteca comunale, alle ore 18.30, per discutere assieme cosa dire il mattino dopo all’incontro con la RAS a Villacidro. Sono sicuro che avremo da parlare un bel po’”.