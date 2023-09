Samassi, instancabili volontari raccolgono i rifiuti gettati nelle campagne

Non sono nuovi a improvvisarsi operatori ecologici, ben conosciuti in tutto il paese da anni si adoperano per raccogliere e differenziare tutto ciò che notano di diverso da erba e piante. Quello che balza all’occhio è che, nonostante pochi giorni prima fosse stato ripulito, dopo poco è stato nuovamente invaso da immondizia varia. Ed è così che la classica passeggiata mattutina che, in genere, dovrebbe rasserenare mente e corpo, si trasforma in un’opera, l’ennesima, di bene e amore verso la natura e l’ambiente del territorio. A comunicare la nuova “spedizione” contro chi getta tutto e di più in giro è Anna Casula che, assieme agli altri componenti del gruppo Roberta Pusceddu, Emanuela Vacca, Gabriella Mutzeddu, Salvatore Murgia, mostra il bottino sgradevole raccolto: “Due orette piene di tanta buona volontà per ripulire due strade di campagna.

Non ci sorprende più niente.

Ripuliamo e basta, confidando nel buon senso di chi ha l’abitudine di degradare l’ambiente in modo veramente vergognoso”.