Samassi in lutto, scompare a soli 35 anni Mauro Carta

Samassi in lutto, addio a Mauro Carta, 35 anni: giovane ben voluto da tutti, un male lo ha portato via, troppo presto. Amava il suo paese e si era messo a disposizione della comunità candidandosi come consigliere comunale.

Un dramma che si è abbattuto come un fulmine a ciel sereno nella comunità del Medio Campidano, dove tutti si conoscono. La notizia della prematura morte di Mauro è giunta solo poche ore fa: da allora è piombato il silenzio in paese, che, commosso e sconcertato, ancora non realizza che quel giovane dalle mille potenzialità ha lasciato troppo presto la vita terrena. Lo piangono i suoi cari parenti e tutti gli amici. Sette anni fa era entrato a far parte del gruppo politico, La lista Giorgio Sindaco, che ricorda il giovane come “il mio asso nella manica”. L’ultimo saluto avverrà giovedì 26, nella

Parrocchia Beata Vergine di Monserrat. Mauro è deceduto a Milano, ora ritornerà a Samassi, nel suo amato paese che mai lo dimenticherà.