“Salvini faccia meno selfie e blocchi i nuovi sbarchi di migranti algerini in Sardegna”

“Anziché perdere tempo con selfie e dirette Facebook, il Ministro Salvini si dia da fare per bloccare i continui sbarchi di migranti sulle coste della Sardegna, un problema che si trascina ormai da anni senza che nessuno muova un dito per risolverlo. Soltanto nelle scorse ore, sulle coste del Sulcis, i migranti arrivati e sbarcati a terra sono 50, tutti algerini. Nonostante la propaganda dei porti chiusi, in Italia i migranti continuano ad arrivare e a sbarcare sulle coste, in particolare su quelle sarde. È arrivato il momento che Salvini inizi davvero a lavorare, lasciando perdere i selfie e i litigi con Di Maio. La Sardegna e i suoi abitanti hanno bisogno di sicurezza, non c’è un minuto da perdere”. Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare di Fratelli d’Italia e candidato alle europee, in una nota ufficiale diffusa oggi.