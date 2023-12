Salvini a Cagliari: “Per la Sardegna 10 miliardi, gli stipendi dei sardi cresciuti più di quelli lombardi”

Matteo Salvini ritorna a Cagliari a meno di due mesi dalle elezioni regionali, continua a spingere sulla candidatura di Christian Solinas, fa capire che vede di buon occhio altri cinque anni di Paolo Truzzu sindaco di Cagliari e, in visita nella nuova caserma dei carabinieri Livio Duce, in viale Calamosca, fa il punto sui fondi messi a disposizione della Sardegna: “Ci sono dieci miliardi per fare investimenti in strade, ferrovie e infrastrutture. L’Anas piazza cinque miliardi, altri quattro sono a disposizione per la rete ferroviaria”. Salvini ha parlato anche degli stipendi: “I dati di Unioncamere vedono la Sardegna, negli ultimi 4 anni, da record per il reddito pro capite. Gli stipendi dei sardi sono aumentati di più rispetto a quelli dei milanesi e dei lombardi, grazie a una comunità imprenditoriale forte e a una politica che ha permesso all’Isola di crescere. Rimane ancora tanto da fare”. E, sulla caserma, snocciola dati: “Settecento donne e uomini dell’Arma in più, restituiamo a tutta Cagliari questa struttura e in futuro, col nuovo codice degli appalti, eviteremo di perdere otto anni”.

Salvini ritornerà nell’Isola tra non molto tempo: “Tornerò a Cagliari per parlare di opere pubbliche e altri cantieri. Ricordo i lavori che abbiamo iniziato al porto, c’è poi anche il tema del coordinamento degli aeroporti e non imporrò mai scelte calate dall’alto sulle teste e sui voli dei sardi”