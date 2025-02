“Finalmente un po’ di luce in fondo al tunnel! Il nostro Salvatore sta tornando tra di noi”. Così inizia il post social del familiari di Salvatore Sinagra, il 30enne di Favignana brutalmente aggredito lo scorso 25 gennaio fuori da un bar di Lanzarote. Il giovane, ricoverato in gravissime condizioni a Las Palmas, si è svegliato dal coma. “Alterna momenti di lucidità al sonno, parla e accenna a muoversi”, scrivono il padre Andrea è il fratello Vitò. “Non è perfettamente cosciente ma risponde bene, pur restando in terapia intensiva ci dà buone speranze”.

Quindi sicuramente c’è ottimismo ma anche cautela, soprattutto da parte dei medici, che valuteranno nei prossimi giorni eventuali danni permanenti di Salvatore. Il 30enne non ricorda nulla al momento di quella tragica notte e di cosa gli hanno fatto. Le forze dell’ordine spagnole hanno intanto fermato nei giorni scorsi un ragazzo di 25 anni, responsabile dell’aggressione, ma si cercano eventuali complici.