I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi giovedì 5 dicembre, nella strada Statale 387 all’altezza del Km 23,400 per soccorrere un cane finito in un canneto all’interno di una cava.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando con il supporto del nucleo sommozzatori e gli specialisti speleo alpino fluviali che congiuntamente hanno effettuato il recupero del cane in buono stato di salute e affidandolo al proprietario.