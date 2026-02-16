Nella mattinata di oggi il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Generale di Brigata Luigi Grasso, ha voluto incontrare personalmente i membri dell’equipaggio dell’Aliquota Motovedetta protagonisti del provvidenziale intervento di soccorso avvenuto lo scorso 12 febbraio lungo il litorale di Quartu Sant’Elena.

L’incontro è stato l’occasione per esprimere il vivo compiacimento di tutta l’Istituzione nei confronti dei militari che, grazie al loro spirito di iniziativa e alla capacità di leggere lo scenario operativo, hanno evitato una tragedia. La vicenda aveva visto l’equipaggio notare un’autovettura schiantatasi contro la rotonda tra il lungomare del Golfo e viale Colombo e, intuendo il pericolo, estendere le ricerche fino a individuare l’autista che, allontanatosi dal veicolo, era finito in balia delle onde. Nonostante le difficoltà ambientali, i militari non avevano esitato a utilizzare mezzi di fortuna messi a disposizione da privati per raggiungere l’uomo e trarlo in salvo, affidandolo poi alle cure dei sanitari per un principio di ipotermia.

Il Generale Grasso ha sottolineato come l’episodio trascenda il mero adempimento del dovere, elevandosi a testimonianza concreta dei valori più intrinsechi e profondi che albergano nell’animo di ogni Carabiniere. L’intervento non racconta solo di lucidità e prontezza operativa, ma incarna l’essenza della missione dell’Arma: essere un baluardo di sicurezza e un punto di riferimento umano per chiunque si trovi in difficoltà. La capacità di porsi al servizio del cittadino in ogni circostanza, anche la più imprevedibile e rischiosa, agendo con coraggio per la salvaguardia della vita umana, rappresenta la declinazione più nobile della missione dei Carabinieri e del concetto stesso di vicinanza alla popolazione. È in questi frangenti che la divisa diventa simbolo di speranza e protezione, confermando che la tutela dell’incolumità delle persone rimane la priorità assoluta e il fine ultimo di ogni servizio svolto sul territorio.

L’evento ribadisce la centralità dei servizi costantemente svolti dell’Arma dei Carabinieri che garantiscono un presidio di sicurezza attento, presente e versatile, pronto a rispondere con efficacia alle emergenze.