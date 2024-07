Salta lo show di Fedez a Quartu, la star ha bisogno di riposarsi dopo il ricovero all’ospedale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un fulmine a ciel sereno, o quasi, per i tantissimi fan sardi di Fedez che avevano già comprato il ticket per lo show in calendario sabato 20 agosto a Quartu. La star, dopo un intervento a Milano per una emorragia improvvisa, frutto della delicata operazione di rimozione di tumore al pancreas di due anni fa, deve fermarsi. È lui stesso ad annunciarlo su Instagram: un periodo di riposo forzato per evitare nuovi guai. “Ho bisogno di riposo e di recuperare un po’ le forze”, così Fedez.

E anche dall’organizzazione dell’evento sardo arriva la conferma: “I biglietti acquistati saranno rimborsabili. Auguriamo a Fedez una pronta guarigione e speriamo di vederlo presto nella nostra Isola”.