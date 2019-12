“Salta” la corsia e si schianta contro un’altra auto, 70enne di Cagliari trovata ubriaca alla guida

Incidente stradale a Cagliari, all’incrocio tra via Stampa e via Bandello. Una 70enne alla guida una Renault Clio ha invaso la corsia opposta, andando a schiantarsi contro la Smart guidata da una trentenne. questa sera, nella via Stampa all’incrocio con la via Bandello. Nessun ferito, ma la 70enne è stata sottoposta all’alcoltest, risultando positiva e con un tasso di alcol nel sangue superiore di ben tre volte al limite consentito dalla legge.

La polizia Locale, intervenuta per i rilievi, ha ritirato la patente all’anziana, sequestrandole anche l’auto e denunciandola all’autorità giudiziaria.