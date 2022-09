Salta il consiglio comunale a Cagliari, rischio figuraccia per Truzzu: Meloni l’ultima carta del sindaco

Niente consiglio comunale. Coi 4 consiglieri del gruppo “Solinas presidente” in rivolta il sindaco non ha i numeri per governare l’aula. E così questa settimana l’assemblea di palazzo Bacaredda non è stata convocata, tra le proteste del centrosinistra. Troppo alto il rischio di una nuova figuraccia dopo il ko in consiglio della settimana scorsa, quando “i ribelli” hanno abbandonato l’aula facendo venire meno il numero legale, mandando tutti a casa. E un eventuale bis a pochi giorni dalle politiche potrebbe costare caro alle urne. Ma proprio all’appuntamento elettorale di domenica il primo cittadino guarda con speranza e fiducia. E tiene in frigo una bottiglia di champagne da stappare in caso di vittoria di Giorgia Meloni.

Secondo i calcoli della maggioranza di centrodestra in consiglio, dietro il gruppo dei ribelli (Lai, Angioni, Piras e Perra, tutti ex Udc e ora “Progetto per Cagliari, Solinas presidente”) ci sarebbe un accordo politico col consigliere regionale Psd’Az Nanni Lancioni, vicinissimo al governatore, ma in rotta di collisione con Gianni Chessa, assessore regionale al Turismo, nemico di Lai che abbandonò Chessa al proprio destino quando quest’ultimo venne fatto fuori dalla giunta comunale cagliaritana guidata da Massimo Zedda, dopo l’accordo politico tra Lega e Psd’Az.

La recente nomina alla presidenza del Ctm di Carlo Arba, considerato vicino a Chessa, ha mandato su tutte le furie Lai, che invece voleva la conferma di Porrà al consorzio di viale Trieste, e riacceso la tensione col sindaco Truzzu. Così ora Lai e gli altri chiedono la testa dell’assessore allo Sport Andrea Floris (in giunta in quota Udc, nominato da Giorgio Oppi, prima della scomparsa di quest’ultimo e ora disconosciuto dal gruppo di Lai) e un altro assessorato. Oppure uno solo: quello dei lavori pubblici, attualmente occupato da Gabriella Deidda, non a caso fedelissima di Chessa.