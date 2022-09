Sabato di crollo del Covid in Sardegna: in calo positivi, ricoveri e nessun morto

Crolla il Covid in Sardegna, tutti i parametri sono in calo, dai contagi ai ricoveri e finalmente non c’è nessun morto.

Oggi si registrano 234 ulteriori casi confermati di positività su un totale, fra molecolari e antigenici, di 1899 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7, lo stesso numero di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 72, tre in meno di ieri. L’unico parametro in aumento è il numero dei cittadini in isolamento domiciliare: sono 4719, 56 in più rispetto a ieri.

Come detto, non si registrano decessi.