Ryanair, schiaffo alla Sardegna: taglio alle rotte di Cagliari e Alghero dopo il tetto alle tariffe

Doccia freddissima per i sardi abituati a viaggiare, per lavoro e varie necessità, con Ryanair. La compagnia aerea low cost irlandese ha annunciato un taglio delle rotte da e per l’Isola dopo la decisione del Governo di mettere un tetto alle tariffe. Sarà un inverno con meno voli, quindi. Tagli dolorosi, verso città molto grosse: addio alla linea Cagliari-Trieste, sforbiciata per i collegamenti con Roma, Milano, Bergamo, Catania, Napoli, Venezia e Bruxelles, mentre da Alghero si bloccano i due collegamenti invernali per Bari e Treviso. “Sono qui per preannunciare purtroppo una cosa che non avremmo certamente voluto”, spiega il chief commercial officer Jason Mc Guinness durante una conferenza stampa a Cagliari. “Una riduzione di quasi il 10% rispetto al programmato, ciò è totalmente legato al decreto del governo italiano che consideriamo totalmente illegale e che avrà il solo effetto di ridurre la connettività”.

Difficile che il Governo possa fare un passo indietro dopo l’approvazione del tetto alle tariffe. Per i sardi si preannunciano, quindi, mesi difficili e sempre più all’insegna dell’isolamento.