“Ruote nella storia 2024”, un affascinante viaggio attraverso il Parco Geominerario

Si svolgerà sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre il prestigioso “Tour di carattere turistico culturale dedicato alle auto d’epoca” che attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi del Parco Geominerario Sardo.

L’evento e’ organizzato dall’ Automobile Club Cagliari con la collaborazione di ACI Sport Delegazione Sardegna, Aci Historic Cagliari e Aci Cagliari per lo Sport con il Patrocinio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna.

La manifestazione, nata dalla sinergia tra ACI Storico e Automobile Club d’Italia, si prefigge lo scopo di portare sulle strade e sui luoghi più panoramici d’Italia le stupende e iconiche auto d’Epoca creando allo stesso tempo un connubio dal fascino assolutamente irresistibile.

“Si tratta di una manifestazione molto importante” – riferisce Antonello Fiori, Presidente dell’Automobile Club Cagliari – “con l’obiettivo di realizzare una connessione tra turismo, promozione del territorio e valutazione del patrimonio storico della Sardegna grazie al Parco Geominerario ed in particolar modo, al direttore Fabrizio Atzori.

Del resto, Ruote nella Storia è promozione del nostro patrimonio storico automobilistico con la valorizzazione delle auto ACI Storico, sempre presente nella promozione di queste manifestazioni; infatti, come prevede il regolamento, le autovetture che parteciperanno sono tutte inserite all’interno della lista di salvaguardia dell’ACI.

Per la prima volta inoltre, stiamo testando una manifestazione di tipo non agonistico, con un nuovo regolamento di gara che ci consente di fare delle manifestazioni semplificate, in totale sicurezza, con tutte le figure preposte alla verifica ed al controllo di sicurezza della manifestazione”.

Ricchissimo il programma previsto per l’evento, con un prologo venerdì 29 novembre a Cagliari, alle 19, presso il Molo Calata Sant’Agostino, dove si terrà il Match Race, mentre il ritrovo per gli Equipaggi si terrà Sabato 30 novembre a Cagliari, alle 7:45, presso le Saline di Molentargius, con partenza prevista alle 8:30, per poi effettuare le

prove cronometrate.

Alle 10:30, la tappa successiva sarà Fluminimaggiore con la visita guidata alla Miniera Su Zurfuru; alle 12:30 si terrà il momento conviviale del pranzo presso il ristorante Su Mannau a Fluminimaggiore, mentre alle 14:30 i partecipanti si dirigeranno a Montevecchio dove, alle 15:30, è in programma la visita alla miniera.

Nel pomeriggio, alle 17:30, è prevista la partenza per Arbus dove, presso l’Hotel Ristorante Meridiana, alle ore 20:00, si terrà la cena conviviale.

Domenica 1° dicembre, alle 8:30, partenza da Arbus, con prove cronometrate, per dirigersi a Pau dove, alle 9:45, è prevista la visita guidata al Museo dell’Ossidiana, mentre alle 11:30 le meravigliose auto d’epoca si dirigeranno a Cagliari dove è in programma il pranzo per gli Equipaggi ed a seguire le premiazioni.

Sarà un’occasione assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati del motorismo storico. che potranno così trascorrere dei momenti indimenticabili ed allo stesso tempo ammirare le bellezze del territorio attraversando un Parco Geominerario di valore assoluto che tutto il mondo ci invidia.

E’ possibile iscriversi alla manifestazione contattando l’ Automobile Club Cagliari al numero 070.3495