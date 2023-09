Rumeno fermato a Nuraminis con mezza tonnellata di bobine di rame nel Suv: è caccia ai complici

Nel recente periodo si sono verificati diversi furti di bobine di rame all’interno dello stabilimento Italcementi di Nuraminis. Stanotte i carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno organizzato un servizio di osservazione allo scopo di cogliere in flagranza gli autori dell’attività predatoria. I militari sono così riusciti a fermare un trentasettenne rumeno, già noto per pregresse vicende, che viaggiava a bordo di un SUV Mazda sul quale era stata caricata mezza tonnellate di bobine di rame: 18 rotoli di cavi appena sottratti dallo stabilimento industriale. L’uomo è stato tratto in arresto, mentre due suoi complici sono riusciti a fuggire per le campagne circostanti. È in corso una vasta battuta per cercare di catturarli. L’arrestato è stato poi condotto presso le camere di sicurezza della compagnia di Sanluri per il fotosognamentamento e la redazione degli atti. Nella mattinata odierna verrà trasferito presso il palazzo di giustizia di Cagliari per l’udienza di convalida dell’arresto.