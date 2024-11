Rubinetti a secco a Pula, si rompe la condotta portante

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è rotta proprio mentre venivano eseguite le riparazioni della rete fognaria in Via Volta: disagi e stop all’acqua, i cittadini avvisati in tempo reale dal Comune del disservizio. Ma ciò non basta per placare il malumore della comunità che sbotta: “È da mesi che segnaliamo perdite idriche e nessuno le ripara”. L’Amministrazione Comunale impotente: “Non ha alcuna competenza e possibilità di intervento sia sui guasti della rete fognaria, sia su quella idrica; può esclusivamente recepire le segnalazioni che arrivano da parte dei cittadini, trasmetterle alla Società e sollecitare le riparazioni”.

“Lo sversamento di Via Volta, causato da un cedimento della condotta, è stato più volte segnalato e sollecitato – anche con telefonate personali da parte del Sindaco – alla direzione del servizio distribuzione, come pure sono state segnalate le perdite nella rete idrica” spiega il Comune che, da tempo, trasmette

a tutte le sedi politiche e amministrative i vari disservizi, “ad oggi sempre prontamente segnalati con lettere e interlocuzioni da parte del Sindaco ai massimi vertici della programmazione e gestione aziendale (tutta la documentazione è a disposizione dei cittadini). Tutti aspetti amministrativi che dovrebbe ben conoscere chi, a vario titolo, ricopre o ha ricoperto ruoli istituzionali”.

L’interruzione improvvisa dell’erogazione dell’acqua di due giorni fa, il disservizio è stato causato dalla rottura di una condotta portante e, nell’impossibilità di chiudere la saracinesca che forniva l’acqua alla zona, per motivi tecnici, la Società Abbanoa ha comunicato all’Ufficio Tecnico di dover interrompere l’erogazione per poter effettuare la riparazione. L’Ufficio tecnico, quotidianamente, si occupa delle segnalazioni dei cittadini, trasmettendole alla Società e sollecitandone gli interventi ma ciò non accelera le procedure ampiamente denunciate più volte. Una crisi senza fine, insomma, se dal cielo una mano d’aiuto contro la siccità è tesa, dalle condotte, invece, la raccolta finisce in strada, sprecata e mettendo a dura prova la pazienza dei residenti. “In via De Gasperi abbiamo una perdita dal mese di luglio” spiega un residente, “come in via Bouganville”: il gusto è già stato segnalato, si attende l’intervento da parte degli incaricati.

L’opposizione non sta ferma a guardare e rincara la dose, puntando il dito contro l’Amministrazione in carica: “Dopo aver portato allo sfinimento i propri Concittadini per circa due settimane, l’Amministrazione Cabasino ha deciso di intervenire” spiegano con una nota Ilaria Collu,

Emanuele Farneti, Marco Sarais, Claudia Casula e Angela Mascia.

“Gli abitanti dell’intera area sono stati, loro malgrado, protagonisti di una maleodorante commedia dell’assurdo. Nonostante la pericolosità e le continue segnalazioni delle perdite fognarie da parte dei Cittadini, i nostri Amministratori hanno fatto spallucce con la solita “Sinfonia di Abbanoa”, tanto che le strade sono diventate delle vere fogne a cielo aperto, vergognoso. Mentre i Residenti incassavano una vasta collezione di promesse da parte del Sindaco e degli Assessori, i liquami, come fiumi in piena, si sono riversati anche nei giardini dei privati creando non pochi problemi di natura igienico-sanitarie.

Ricordiamo alla Giunta Comunale che l’incolumità della salute pubblica è una priorità e che gli interventi devono essere immediati e sollecitati a chi di dovere, senza sé e senza ma”

“Più attenzione e celerità nelle risposte” è, insomma, la richiesta da parte dell’opposizione politica che siede tra i banchi del consiglio.