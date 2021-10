Rubano cartucce per stampante da “Carrefour”: due donne nei guai a Quartu

Ieri sera a Quartu Sant’Elena i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato per furto aggravato in concorso una 61enne di Monserrato, assistente domiciliare, e una trentasettenne di Quartu, disoccupata. Le due donne, entrambe incensurate, poco prima, dopo avere asportato 4 cartucce per stampante del valore complessivo di 85 euro, sono state bloccate all’uscita del supermercato Carrefour dagli addetti alla vigilanza del punto vendita. Le due donne sono state poi consegnate ai carabinieri ai fini dell’identificazione e degli adempimenti di legge. La refurtiva è stata immediatamente restituita ai gestori del punto vendita. Il legale rappresentante del supermercato ha formalizzato una denuncia a carico delle due. Trattandosi di due incensurate i militari non hanno ritenuto opportuno procedere all’arresto.