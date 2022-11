Ruba un giubbotto a Cagliari, tra una settimana nuovo round in tribunale: “Chiederemo il rito abbreviato”

Arresto convalidato e obbligo di presentazione dalla polizia una volta al giorno per Terenz Mereu, il 40enne di Sinnai arrestato dai carabinieri per avere rubato un piumino da Zara, in via Manno a Cagliari. Ieri, dopo avere rimosso il dispositivo antitaccheggio, era riuscito a passare indenne la barriera delle casse. I carabinieri l’avevano rintracciato, poco distante, in piazza Baylle, e l’avevano arrestato. La decisione della convalida dell’arresto per furto è stata decisa, in mattinata, dal giudice, che ha anche rinviato l’udienza al prossimo diciassette novembre, alle 9. In quell’occasione ci sarà la possibilità, per l’uomo, pregiudicato, di scegliere il rito processuale. Il suo legale, Ignazio Ballai, spiega che “è nostra intenzione chiedere il rito abbreviato, prevede lo sconto di un terzo della pena”.

“Per il tipo di reato”, prosegue Ballai, “il furto di un giubbotto, confido che il mio assistito possa ottenere il minimo della pena”.