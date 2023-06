Ruba dalla mensa e distrugge i locali della scuola, danni per 20 mila euro: 36enne arrestato a Sinnai

Ruba dalla mensa e danneggia i locali della scuola, arrestato a Sinnai.

I carabinieri della Stazione di Maracalagonis hanno arrestato stanotte a Sinnai, per furto aggravato e danneggiamento, un trentaseienne del luogo, disoccupato e noto per precedenti vicende. L’uomo è stato fermato poco prima dei militari mentre portava via generi alimentari vari, dopo averli sottratti dai locali mensa dell’Istituto Comprensivo numero 2 di via Caravaggio. Il fermato ha danneggiato le porte e parte del mobilio dell’Istituto, ha anche allagato il piano terra e svuotato sul pavimento tutti gli estintori con chiara finalità di danneggiamento. L’area è videosorvegliata. Il danno complessivo per l’ Istituto, ammontante a oltre 20.000 euro, è fortunatamente coperto da assicurazione. L’arrestato è stato trattenuto per i necessari adempimenti presso la caserma di Sinnai e quindi ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.