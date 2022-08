Ruba da un’auto in sosta a Cagliari, giovane gambiano in arresto.

Il 22 agosto, a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile e quelli della Stazione di Cagliari Stampace hanno arrestato per tentato furto aggravato un cittadino gambiano di 23 anni. Il giovane è stato notato nella via Garigliano mentre rovistava all’interno di una Peugeot 308, lì parcheggiata. Il giovane, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato ristretto nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa del rito per direttissima che verrà celebrato nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.