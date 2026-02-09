Roma-Cagliari 2-0, di Mahlen in peggio: rossoblù inguardabili all’Olimpico, la sconfitta della presunzione.Una doppietta dell’attaccante giallorosso stende il Cagliari dopo tre vittorie consecutive. la squadra di Pisacane mai in partita pessima stavolta in tutti i reparti. malissimo Dossena al rientro, incerto persino Caprile, l’attacco non punge e il centrocampo non regge. Ora il Lecce alla Unipol Domus per provare a chiudere il discorso salvezza. A Roma la gara per il Cagliari non è praticamente mai cominciata: le assenze di Mina e di Luperto ceduto alla Cremonese si sono fatte sentire tantissimo in campo contro una Roma a trazione anteriore. Un calo di tensione, una delle prestazioni peggiori dell’anno: una sconfitta che era un po’ nell’aria dopo l’euforia del tris di successi e le cessioni di Luperto ma anche di Luvumbo e Prati, che hanno comunque indebolito l’organico. Pisacane stavolta non ne ha azzeccato molte, compreso l’ingresso di Pavoletti al posto del turco, una mossa tutt’altro che vincente. Il Cagliari ha sempre subito il pressing della Roma, tantissimi i passaggi sbagliati e gli errori tecnici davvero da dimenticare. La squadra rossoblù non ha mai dato la sensazione di volere reagire davvero, a parte un bel tiro di Sulemana che ha scheggiato la traversa. Meglio dimenticare al più presto la figuraccia romana.