Capodanno diffuso, modifiche alla sosta e alla viabilità
In occasione dei festeggiamenti di Capodanno 2026, il Comune di Cagliari ha previsto modifiche straordinarie alla circolazione veicolare e alla sosta per assicurare lo svolgimento sicuro degli eventi in programma tra Largo Carlo Felice e il Bastione Santa Croce.
Di seguito le prescrizioni da rispettare, stabilite dall’ordinanza dirigenziale n.3305/2025 (link in basso):
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 18 del 30 dicembre 2025 alle ore 16 dell’1 gennaio 2026:
- via Sassari (tratto piazza Del Carmine – corso Vittorio Emanuele);
- via Mameli (tratto via Sassari – Largo Carlo Felice);
- via Angioy;
- via Crispi;
- Largo Carlo Felice;
- piazza Yenne;
- via Roma lato portici (tratto Largo Carlo Felice – piazza Amendola);
- via Sardegna (tratto Largo Carlo Felice – via Napoli);
- via Del Mercato Vecchio;
- via Sicilia (tratto via Baylle – via Napoli);
- via Dettori;
- via Savoia
- piazzetta Savoia;
- via Baylle.
Divieto di transito veicolare, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 alle ore 16 dell’1 gennaio 2026:
- via Sardegna (tratto Largo Carlo Felice – via Napoli);
- via Del Mercato Vecchio;
- via Sicilia (tratto via Baylle – via Napoli);
- via Dettori;
- via Savoia
- piazzetta Savoia;
- via Baylle.
- via Manno.
Divieto di transito veicolare, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia delle strade:
- via Sassari (tratto via Mameli – Corso Vittorio Emanuele);
- via Mameli (tratto via Sassari – Largo Carlo Felice);
- via Angioy;
- via Crispi;
- piazza Yenne;
- corso Vittorio Emanuele (tratto Largo Carlo Felice – via Maddalena).
Divieto di transito veicolare, dalle ore 14 del 31 dicembre 2025 alle ore 2 dell’1 gennaio 2026:
- via Roma, lato portici (tratto Largo Carlo Felice – piazza Amendola).
Divieto di transito veicolare, dalle ore 21 del 30 dicembre 2025 alle ore 16 dell’1 gennaio 2026:
- Largo Carlo Felice, nel senso di percorrenza da via Roma a piazza Yenne.
Divieto di transito veicolare, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada:
- Largo Carlo felice, nel senso di percorrenza da piazza Yenne a via Roma.
Direzione obbligatoria a sinistra nella via Azuni, all’intersezione con il via Santa Margherita dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada.
Inversione del senso di circolazione veicolare regolata dalla Polizia Locale nella via Sassari (tratto via Mameli – piazza Del Carmine) con senso di percorrenza da via Mameli a piazza Del Carmine, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia delle strade.
Direzione obbligatoria a destra nella via Mameli, all’intersezione con via Sassari, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia delle strade.
Direzione obbligatoria a destra nella via Malta, all’intersezione con via Sassari, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia delle strade.
Divieto di sosta con rimozione forzata sul ambo i lati, dalle ore 18 del 30 dicembre 2025 alle ore 16 dell’1 gennaio 2026:
- via Santa Croce.
Divieto di transito veicolare, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada:
- via Santa Croce.
Direzione obbligatoria diritto, nella via Dei Genovesi, all’intersezione con la via Santa Croce, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada.
Senso vietato nella via Dei Genovesi, all’intersezione con la via Porcell, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada.
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 18 del 30 dicembre 2025 alle ore 6 dell’1 gennaio 2026:
- via De Candia.
Divieto di transito veicolare, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 alle ore 6 dell’1 gennaio 2026:
- via De Candia.
Direzione obbligatoria a destra nella via La Marmora, all’intersezione con la via Dei Genovesi, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 alle ore 6 dell’1 gennaio 2026.
Direzione obbligatoria diritto nella via Bastione Santa Caterina, all’intersezione con la via Dei Genovesi, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 alle ore 6 dell’1 gennaio 2026.
Le cittadine e i cittadini sono invitati a programmare gli spostamenti con anticipo e a privilegiare i mezzi pubblici o la mobilità sostenibile. Le misure adottate mirano a garantire la sicurezza di tutte e tutti e a rendere la notte di Capodanno una festa diffusa, serena e partecipata.