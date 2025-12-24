Capodanno diffuso, modifiche alla sosta e alla viabilità

In occasione dei festeggiamenti di Capodanno 2026, il Comune di Cagliari ha previsto modifiche straordinarie alla circolazione veicolare e alla sosta per assicurare lo svolgimento sicuro degli eventi in programma tra Largo Carlo Felice e il Bastione Santa Croce.

Di seguito le prescrizioni da rispettare, stabilite dall’ordinanza dirigenziale n.3305/2025 (link in basso):

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 18 del 30 dicembre 2025 alle ore 16 dell’1 gennaio 2026:

via Sassari (tratto piazza Del Carmine – corso Vittorio Emanuele);

via Mameli (tratto via Sassari – Largo Carlo Felice);

via Angioy;

via Crispi;

Largo Carlo Felice;

piazza Yenne;

via Roma lato portici (tratto Largo Carlo Felice – piazza Amendola);

via Sardegna (tratto Largo Carlo Felice – via Napoli);

via Del Mercato Vecchio;

via Sicilia (tratto via Baylle – via Napoli);

via Dettori;

via Savoia

piazzetta Savoia;

via Baylle.

Divieto di transito veicolare, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 alle ore 16 dell’1 gennaio 2026:

via Sardegna (tratto Largo Carlo Felice – via Napoli);

via Del Mercato Vecchio;

via Sicilia (tratto via Baylle – via Napoli);

via Dettori;

via Savoia

piazzetta Savoia;

via Baylle.

via Manno.

Divieto di transito veicolare, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia delle strade:

via Sassari (tratto via Mameli – Corso Vittorio Emanuele);

via Mameli (tratto via Sassari – Largo Carlo Felice);

via Angioy;

via Crispi;

piazza Yenne;

corso Vittorio Emanuele (tratto Largo Carlo Felice – via Maddalena).

Divieto di transito veicolare, dalle ore 14 del 31 dicembre 2025 alle ore 2 dell’1 gennaio 2026:

via Roma, lato portici (tratto Largo Carlo Felice – piazza Amendola).

Divieto di transito veicolare, dalle ore 21 del 30 dicembre 2025 alle ore 16 dell’1 gennaio 2026:

Largo Carlo Felice, nel senso di percorrenza da via Roma a piazza Yenne.

Divieto di transito veicolare, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada:

Largo Carlo felice, nel senso di percorrenza da piazza Yenne a via Roma.

Direzione obbligatoria a sinistra nella via Azuni, all’intersezione con il via Santa Margherita dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada.

Inversione del senso di circolazione veicolare regolata dalla Polizia Locale nella via Sassari (tratto via Mameli – piazza Del Carmine) con senso di percorrenza da via Mameli a piazza Del Carmine, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia delle strade.

Direzione obbligatoria a destra nella via Mameli, all’intersezione con via Sassari, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia delle strade.

Direzione obbligatoria a destra nella via Malta, all’intersezione con via Sassari, dalle ore 7 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia delle strade.

Divieto di sosta con rimozione forzata sul ambo i lati, dalle ore 18 del 30 dicembre 2025 alle ore 16 dell’1 gennaio 2026:

via Santa Croce.

Divieto di transito veicolare, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada:

via Santa Croce.

Direzione obbligatoria diritto, nella via Dei Genovesi, all’intersezione con la via Santa Croce, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada.

Senso vietato nella via Dei Genovesi, all’intersezione con la via Porcell, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 sino a fine spettacolo e pulizia della strada.

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, dalle ore 18 del 30 dicembre 2025 alle ore 6 dell’1 gennaio 2026:

via De Candia.

Divieto di transito veicolare, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 alle ore 6 dell’1 gennaio 2026:

via De Candia.

Direzione obbligatoria a destra nella via La Marmora, all’intersezione con la via Dei Genovesi, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 alle ore 6 dell’1 gennaio 2026.

Direzione obbligatoria diritto nella via Bastione Santa Caterina, all’intersezione con la via Dei Genovesi, dalle ore 16 del 31 dicembre 2025 alle ore 6 dell’1 gennaio 2026.

Le cittadine e i cittadini sono invitati a programmare gli spostamenti con anticipo e a privilegiare i mezzi pubblici o la mobilità sostenibile. Le misure adottate mirano a garantire la sicurezza di tutte e tutti e a rendere la notte di Capodanno una festa diffusa, serena e partecipata.