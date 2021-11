Rivoluzione del traffico in centro a Cagliari: da piazza Repubblica a via Dante, ecco la mappa dei nuovi divieti

Modifiche alla viabilità in via Dante e zone limitrofe, rivoluzione del traffico in centro a Cagliari.

A partire da mercoledì 24 novembre e fino a venerdì 3 dicembre 2021, a causa dei lavori per lo spostamento delle rete di distribuzione del gas, si è resa necessaria la modifica della viabilità in via De Gioannis, nel tratto tra la via Dante e la via Carrara, e nella via Dante all’altezza dell’intersezione tra la via De Gioannis e la via San Lucifero.

Queste, nel dettaglio, le prescrizioni adottate con Ordinanza n.2208 del 23 novembre 2021, firmata dal Dirigente del Servizio Opere Strategiche, Mobilità. Infrastrutture Viarie e Reti del Comune di Cagliari:

VIA DANTE NEL TRATTO TRA VIA LOGUDORO E PIAZZA REPUBBLICA dal 24/11/2021 al 03/12/2021:

l’istituzione del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE (TRANSITO E SOSTA) nella semicarreggiata destra di via DANTE (direzione Piazza Repubblica), nel tratto tra via Logudoro e Piazza Repubblica;

L’ obbligo di Vai Dritto nella via Dante (corsia centrale) all’incrocio con via De Gioannis;

NELLE VIE DE GIOANNIS, CARRARA E GIANTURCO dal 26/11/2021 al 03/12/2021: