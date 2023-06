RITROVATO FETO DI 6 MESI CHIUSO IN UN’AMPOLLA IN UN CESPUGLIO

Un ritrovamento decisamente singolare da parte dei Carabinieri di Bassano del Grappa. Il comando stava indagando su un giro di spaccio di stupefacenti nella zona, quanto hanno ritrovato, buttato in un cespuglio, un feto di 6 mesi chiuso in un’ampolla con all’interno liquido chimico per conservarlo, come riportato dal Giornale di Vicenza.

L’ipotesi subito più accreditata da parte degli inquirenti è che il corpicino fosse stato utilizzato per dei riti satanici, ma tutto è ancora è ancora al vaglio della magistratura che vuole approfondire e chiarire cosa si possa effettivamente nascondere dietro il tetro ritrovamento.