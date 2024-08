Risse con feriti, la polizia chiude un noto locale della movida di Porto Cervo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Polizia chiude un locale della movida della Costa Smeralda dopo disordini al suo interno. Dopo due distinti episodi di violenza in un noto locale di Porto Cervo, nei quali sono rimasti coinvolti sia personale addetto alla sicurezza, buttafuori, che avventori, alcuni partecipi, in seguito alle ferite riportate, hanno fatto ricorso a cure mediche presso il Pronto Soccorso di Olbia ed uno di questi ha sporto denuncia per lesioni, presso il Commissariato di Pronto soccorso di Porto Cervo.

I due eventi delittuosi hanno destato nella Comunità locale, una legittima e forte preoccupazione ed un’immediata diffusione tramite social network.

Pertanto nella giornata di ieri personale della Polizia di Stato ha notificato al titolare dell’esercizio pubblico sopracitato, un provvedimento del Questore di Sassari di sospensione della licenza ex art. 100 TULPS per giorni 15, con conseguente chiusura dell’esercizio per il medesimo periodo.