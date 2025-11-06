Rischio idrogeologico, codice giallo a Cagliari sino alle prime ore di venerdì 7 novembre

Dalle ore 21 di questo pomeriggio di giovedì 6, e sino alle 6 di domani, venerdì 7 novembre 2025, anche il territorio di Cagliari sarà interessato da un allerta codice giallo – criticità ordinaria per rischio idrogeologico. Escluse le zone Flumendosa-Flumineddu e Gallura, l’avviso della Protezione civile regionale interessa il restante territorio isolano.

In via precauzionale, a ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione civile del Comune di Cagliari ha individuato le vie di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare e l’area di sosta sicura nella zona della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano.

Ai link più sotto indicati: