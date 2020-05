Ripartenza sicura, a Pula un aiuto concreto alle imprese: assistenza e supporto per la compilazione dei documenti.

Sono state approvate oggi in Giunta, in accordo con la maggioranza, le linee di indirizzo per destinare 40.000 € ( a cui potranno aggiungersi altre risorse) per azioni di supporto e assistenza alle imprese di Pula.

Le imprese, per ripartire, dovranno procedere all’adeguamento del DVR. Un onere burocratico ed economico di cui non dovranno preoccuparsi perché sarà il Comune, attraverso l’affidamento ad associazioni incaricate, a garantire questo servizio.

Il sostegno è rivolto a tutte le imprese di tutti i settori che abbiano fino a 15 dipendenti e abbiano dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza Covid-19. Ad esempio: studi professionali, agenzie di viaggio, ristoranti, bar ecc…

“Ancora uno sforzo da parte dell’Amministrazione, per venire incontro alle difficoltà delle imprese nella sfera dei nuovi adempimenti burocratici che appesantiscono i nostri imprenditori” afferma la Sindaca Carla Medau “Una concreta mano d’aiuto nel sollevarli da quest’onere che è obbligatorio per ripartire in sicurezza”.

Le imprese dovranno adottare adempimenti legati alle nuove necessità cagionate dall’emergenza sanitaria: Forniremo assistenza e consulenza attraverso l’Audit (verifica di conformità) presso l’azienda; metodiche per la mitigazione del contagio; rischio biologico da esposizione a Covid-19 per i dipendenti, valutazione del rischio chimico/fisico derivante dall’uso di virucidi di natura chimica/fisica; preparazione del vademecum con le informazioni da divulgare fra dipendenti e clienti.

Il bando per l’affidamento del servizio verrà pubblicato domani sul sito istituzionale del Comune di Pula.