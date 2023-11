Rinuncia di proprietà, cercasi adozione per Macchia

RINUNCIA DI PROPRIETÀ PER 2 CAGNOLINI CHE FINISCONO IN STRADA.

FIOCCO MUORE , SI CERCA ADOZIONE DEL CUORE PER MACCHIA.

Segue l’ appello per un’ adozione del cuore responsabile giunta a radio zampetta sarda:

“La fortuna è un dono per tutti? Forse no!

Si chiamava Fiocco, perché era bianco, candido come la neve, ma la sua vita è stata breve e non è capitato che avesse fortuna a causa di chi lo ha rifiutato e non si può dire di più. Viveva con suo fratello Macchia in simbiosi e a immaginare cosa abbia provato a ritrovarsi solo a vagare per strade sconosciute e senza il suo fedele compagno di quella loro vita ancora breve, non ci si capacita. Vederlo spegnersi, capire che non sarà più con lui e provare mille emozioni così forti tutte insieme, non è facile per nessun essere vivente.

Così, spinto da quell’istinto di sopravvivenza è riuscito ad evitare di fare la stessa fine. Macchia è stato trovato da una di quelle persone che hanno coraggio e non ha opposto resistenza perché oramai stanco e forse un po’ rassegnato. Ovviamente si spera di potergli offrire quella fortuna mai avuta fino ad ora e lui sarebbe pronto. Si cerca chi può generosamente offrire stallo fino alla fortunata adozione o addirittura chi vuole dargli la vita che meriterebbe anche lui. Perché non dovrebbe essere così?

Macchia ha 3 anni, le foto non danno idea della sua bellezza, ma è persino un cane bravissimo in tutto. Non tira al guinzaglio, va d’accordo anche con i gatti, non fa i bisogni a casa, non ha esigenze diverse dai suoi simili, è microcippato, morbido e pulito, di media grandezza, sarebbe un cane perfetto ovunque non lo si abbandoni a stesso. Ora Macchia è a Quartu, ha pochi giorni ancora per trovare una strada più fortunata di quella avuta fino ad ora e vi chiede di pensare ad una soluzione per non dover entrare in canile, perché morirebbe di dolore. Troppe cose sono accadute insieme e vorrebbe sperare ancora.

Fate girare ovunque e per buone notizie mandate un messaggio su whatsapp al numero qui sotto

3938117586

Macchia vi ringrazia”