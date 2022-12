Rinasce Casa Pani a Monserrato: un centro di aggregazione sociale per giovani e anziani

Venerdi 9 dicembre è stata approvata una importante delibera che riguarda le direttive per la gestione e la programmazione delle attività del centro diurno di aggregazione sociale .

“Ricordiamo ai cittadini che – spiega l’assessore alle politiche sociali Claudia Lerz – prendendo atto delle criticità di gestione del centro Diurno Casa Pani, si è provveduto a revocare le elezioni del Consiglio direttivo del Centro di Aggregazione Diurno. Dopo un’attenta e lunga analisi di quella che sarebbe stata la formula migliore per consentire al Centro di Aggregazione di “funzionare” al meglio per il bene di tutti i cittadini l’Amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere nella gestione e programmazione delle attività del Centro di Aggregazione Sociale, le associazioni ed enti del terzo settore operanti nel territorio comunale, con l’obiettivo di rendere la struttura fruibile per la promozione di diverse attività”.

Saranno effettuati infatti laboratori per promuovere la valorizzazione delle capacità manuali e della creatività degli anziani permettendo agli stessi di sentirsi valorizzati grazie anche alla condivisione delle loro esperienze e delle loro abilità manuali.

Si favoriranno i progetti che attraverso l’interazione fra anziani e giovani vadano ad accorciare la distanza intergenerazionale esistente tra essi e che gradualmente contribuiscano a creare una relazione tale da poter prevedere un accrescimento di competenze da entrambe le parti. Non solo: si terranno corsi ginnico-sportivi, giochi di società, corsi finalizzati ad una migliore conoscenza dell’utilizzo del pc e dei principali social network.

E ancora: animazione teatrale e cinematografica, attività musicali, di intrattenimento, formative, ricreative nonchè visite ed escursioni culturali, conferenze e dibattiti sui temi: sanitari, socio-economici, dietetici e su qualunque altro tema e argomento di interesse comune.

“Per addivenire a questo l’Amministrazione comunale ha valutato l’opportunità di attivare un percorso di coprogettazione per la definizione delle modalità organizzative, gestionali e di programmazione delle attività del Centro Diurno di Aggregazione Sociale. La scelta di avviare la collaborazione con le associazioni ed enti del terzo settore operanti nel territorio si prefigge diversi obiettivi: promuovere il coinvolgimento delle capacità organizzative e tecniche delle associazioni nel territorio, considerando e valutandone le vocazioni e caratteristiche in una logica di sussidiarietà che favorisca l’affermazione e la crescita delle competenze; individuare un’Associazione referente nei confronti del Comune di Monserrato che sia di supporto nella gestione della concessione in uso, con specifica individuazione delle proprie responsabilità ed attività di specifica competenza.

Definire un rapporto collaborativo e sinergico che preveda una equilibrata ripartizione di responsabilità e attività con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza e prevenzione sanitaria. Naturalmente il percorso di coprogettazione ha l’esclusiva finalità di definire i rapporti collaborativi tra amministrazione comunale e associazioni referenti relativamente alle attività di supporto e propedeutiche all’utilizzo della struttura ricordando che la concessione in uso da parte dei cittadini e delle associazioni rimane di esclusiva competenza del Comune di Monserrato sulla base di programmi di attività da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale”.

Il sindaco Tomaso Locci: “Come avevo detto in consiglio comunale, per quanto concerne casa Pani, sita in via degli Scipioni 2, stiamo preparando tutto e speriamo di poterla aprire prima di Natale, questo perché il centro di aggregazione per gli anziani è una iniziativa importante ed è sempre stata un’istituzione di Monserrato. Per questo mi ero ripromesso di consegnarlo al più presto possibile e spero che ciò avvenga prima di Natale.

Verrà pubblicata la manifestazione d’interesse per chi vorrà gestire il centro per il quale il comune effettuerà una attenta vigilanza. Verranno offerte quelle che erano già le attività per gli anziani, come ad esempio quelle ludiche, ma anche finalizzate a integrare i nostri giovani con le persone un po’ più anziane e anche le donne, perché ricordo che vi erano anche associazioni che svolgevano volontariato. Una grande attività nel sociale all’interno della casa Pani, quindi: sono molto soddisfatto e aspettiamo, insomma, il Natale per poter consegnare le chiavi all’associazione che la guiderà sempre sotto la nostro visione”.

Venerdi sono state quindi approvate le linee-guida per la co-progettazione con le associazioni culturali, sportive, sociali e enti del terzo settore per gestire in partnership il Centro di Aggregazione Sociale Casa Pani assieme allo schema del progetto di gestione Casa Pani e del programma di attività.

“Qualche giorno – spiega Lerz – fa’ ho fatto un sopralluogo e posso confermare ai cittadini che dopo la pulizia della struttura, che avverrà tra qualche giorno, e una volta definita la programmazione di Casa Pani con le associazioni, saremo pronti per riaprirla. Contiamo di farlo quanto prima e stiamo organizzando anche un evento (quasi certamente una tombolata sociale) prima dell’Epifania che veda la partecipazione di tutti i nostri anziani con il coinvolgimento delle nostre tre parrocchie”.