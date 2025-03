Marcello Roberto Marchi

Oggi in Consiglio comunale discutono l’interrogazione del Consigliere Farris che chiede di mettere in museo la statua di Carlo Felice e amenità varie. Ma non hanno altro da fare ? Basta uscire da Palazzo Bacaredda e fare quattro passi dentro palazzo civico , per esempio a Portico Palabanda. Da li inizia il ” disastro ” nel quale è immerso il Centro Storico , abbandonato anche da questa Amministrazione della quale fa parte il Consigliere Farris. Perché Carlo Felice e non invece Vittorio Emanuele II? Un conflitto di interessi tra monarchi? È ridicolo prendersela con i simboli storici, piaciano o no !!!