Rimorchio di un tir in fiamme a Serrenti, lunghe code sulla Ss 131 ma nessun ferito

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il rimorchio di furgone ha preso fuoco sulla Statale 131, all’altezza di Serrenti. Il mezzo era diretto a Sassari quando è iniziato a comparire tanto fumo dalla zona delle ruote e, subito dopo, le fiamme. Il guidatore se n’è accorto e si è messo in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Stradale: lunghe code e traffico ko per oltre un’ora, per consentire di domare l’intero rogo e mettere nuovamente in sicurezza il tratto della Statale.