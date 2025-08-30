Un rientro a casa non proprio come aveva immaginato un uomo di Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno.

Aperta la porta, l’amara sorpresa: sua moglie a letto con il suo amico. E la reazione non è stata di certo tranquilla: è scoppiata una lite furibonda che ha coinvolto brutto il condominio.

L’uomo, stravolto dalla scena appena vista, ha iniziato a lanciare oggetti e a inveire contro i due. Sentendo le urla, i vicini hanno allertato subito le forze dell’ordine.

La lite sarebbe ulteriormente degenerata quando l’amante della donna ha preso in mano un coltello da cucina, minacciando l’ormai ex amico.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia che, una volta sedati gli animi, hanno portato i due uomini in questura per ricostruire l’accaduto.