Riempiranno il cielo di Cagliari: al Poetto la “Festa internazionale degli aquiloni”

Centinaia di aquiloni a Poetto. Nella spiaggia dei centomila, arriva la “Festa internazionale dell’aquilone”. Un vero e proprio torneo con aquilonisti provenienti dalla Sardegna, da altre regioni d’Italia e da Belgio, Olanda, Isole Maluku (Indonesia), Germania, Svizzera.

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22, davanti al chiosco “Il Nilo”, dall’alba al tramonto ci saranno iniziative varie che riempiranno il cielo cagliaritano, con uno spettacolare volo notturno sabato sera.

Il programma dettagliato che comprende varie attività come laboratori di costruzione aquiloni per bambini ed adulti, aquiloni statici, aquiloni combattenti o fighter kites, pesca con gli Aquiloni o kite fishing. E gara di lancio con losanghe costruite in loco alla maniera delle Contrade di Urbino.

“Una cartolina bellissima per la città e per i tantissimi turisti che potranno assistere all’evento nella nostra spiaggia con la Sella del Diavolo sullo sfondo, in uno scenario unico”, spiega l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, “parteciperanno aquilonisti da tutto il mondo. E ci sarà anche la dimostrazione di pesca con aquiloni. In azione anche campione indonesiano chiamato Batman. “E’ la prima festa internazionale degli aquiloni a Cagliari”, dichiara Simone Rombi, organizzatore evento e Presidente dell’Associazione culturale “La via dell’ Aquilone”, “alzare lo sguardo al cielo è importante per i ragazzi”.

Parteciperà anche l’aquilonista cagliaritano Jean Pierre Condotti coi suoi giganteschi aquiloni a forma di balene e di polpi.