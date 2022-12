Riempie di botte una minorenne che si ribella allo stupro, 28enne arrestato in Sardegna

Arzachena, picchia una ragazzina che si ribella allo stupro: arrestato

Si tratta di un 28enne, che con un tranello ha condotto una 15enne in un garage, cercando poi di violentarla

Tentato stupro e violenza. Sono queste le accuse che hanno spinto il gip di Tempio, Marco Contu, a far rinchiudere nel carcere sassarese di Bancali un ventottenne di Arzachena. L’uomo ha attirato una quindicenne in un garage in un paesino della Gallura, del quale non scriviamo il nome per tutelare l’identità della vittima e, dopo aver cercato di spogliarla, è stato graffiato dalla giovane, che ha così disperatamente cercato di difendersi dalla violenza. A quel punto, il 28enne l’ha picchiata e presa a pugni e calci. La ragazzina è riuscita a fuggire e, accompagnata dai genitori ai quali ha raccontato ciò che le era successo, è poi finita all’ospedale. Stamattina i carabinieri di Tempio Pausania hanno arrestato il presunto violentatore.

La ragazzina e i genitori sono difesi dall’avvocato Alberto Sechi. I legali del ventottenne sono Donatella Corronciu, Angelo Merlini e Giampaolo Murrighile. È proprio quest’ultimo a spiegare, su Casteddu Online, che “il nostro assistito si trova già in carcere e attendiamo la giornata di lunedì, quando è previsto l’interrogatorio di garanzia da parte del gip”.