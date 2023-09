Ricomincia con il Benessere al Doglio Club: le Beauty e Wellness News di settembre

È tempo di abbracciare nuovi obiettivi e ritrovare il benessere fisico e mentale.

Quale luogo migliore per farlo se non il Doglio Club, un’oasi di relax nel cuore della città? Qui, una vasta gamma di attività e servizi è a disposizione per aiutare chi desidera raggiungere i buoni propositi per la nuova stagione.

La Spa di Palazzo Doglio è il luogo perfetto per avviare il proprio percorso verso il benessere. I suoi ambienti dedicati ai trattamenti offrono momenti di completo relax. Le tre cabine specializzate propongono trattamenti innovativi per viso e corpo, ideati per ottenere risultati sorprendenti.

Per chi è interessato a mantenere o migliorare la forma fisica, il Doglio Club mette a disposizione una moderna zona fitness. Dotata di attrezzature Technogym di ultima generazione, questa area è pensata per supportare il proprio programma di allenamento anche lontano da casa, in pausa pranzo o nelle prime ore del mattino. Inoltre, è possibile prenotare un personal trainer per sessioni di allenamento personalizzate, adatte a diverse esigenze.

Il mese di settembre anche al Doglio Club è sinonimo di novità, infatti due grandi new entry si aggiungono al palinsesto delle attività che prenderanno il via dal 19 settembre:

Booty Barre: Un corso innovativo che fonde la danza classica, il fitness e il Pilates, con particolare attenzione a gambe, glutei e addome. Questo corso è adatto a tutti e renderà il percorso di mantenimento in forma divertente e coinvolgente.

Odaka Yoga: Uno stile unico di yoga ispirato al movimento dell’oceano, progettato per favorire l’equilibrio e il rilassamento. Guidato dall’insegnante certificato Mirko Elia, questa pratica aiuta a liberare le tensioni fisiche e mentali, migliorando la flessibilità e la forza durante la sessione.

Queste nuove aggiunte si uniscono al programma di lezioni di pilates, tenute da Maria Vittoria Sideri, rinomata danzatrice e coreografa con un solido background nella danza classica e moderna, nonché esperienze come Trainer in rinomati resort e convention internazionali.

Per completare il proprio percorso di benessere, il Doglio Club offre in esclusiva in Sardegna la tecnologia innovativa di BluehFit. Questo dispositivo aiuta nell’affrontare il processo di dimagrimento ed eliminare le tossine dal corpo in modo semplice ed efficace, perfetto per purificare l’organismo, perdere peso e prendersi cura della pelle dopo le vacanze estive e l’esposizione prolungata al sole.

Non perdere l’opportunità di iniziare settembre investendo nel benessere. Il Doglio Club è pronto ad accogliervi per una rentree all’insegna del wellness e della bellezza.

Per ulteriori dettagli sulle attività e i trattamenti offerti al Doglio Club, è possibile contattare il numero 070 646 4156 o inviare una email a [email protected].