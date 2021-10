Ricettazione, 61enne rintracciato e arrestato a Iglesias.

Ieri ad Iglesias i carabinieri hanno rintracciato e tratto in arresto un 61enne del luogo, pensionato e con precedenti denunce a carico. Il provvedimento è stato posto in essere in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena detentiva, datato 7 ottobre 2021, trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. L’uomo dovrà espiare la pena di anni 1, mesi 6 e giorni 26 di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di ricettazione, commesso ad Iglesias il 20 novembre 2002. I tempi della giustizia sono talvolta lunghi ma le sentenze definitive arrivano. L’arrestato è stato condotto in caserma dove sono stati redatti i verbali relativi a quanto compiuto e successivamente è stato riaccompagnato presso il proprio domicilio ove espierà la pena in regime di detenzione domiciliare, salvo evasioni o comportamenti difformi dalle prescrizioni ricevute (ad esempio non ricevere pregiudicati in casa), che possano condurlo in carcere.