Ricci da gustare in riva al mare al Poetto e a Flumini: a Quartu un mercato per servire oltre 20 mila abitanti

Ora è ufficiale: in arrivo due nuovi mercati, uno a Flumini e uno al Poetto per i ricci. Con il via libera del Consiglio comunale Quartu dopo venti anni ha finalmente un ‘Piano per il commercio su area pubblica’ aggiornato, adeguato all’attuale normativa nazionale ed europea, recentemente oggetto di diversi interventi legislativi, e funzionale alle esigenze dei lavoratori del settore e della cittadinanza tutta, oltre che del decoro urbano.

“Il commercio su area pubblica in città era disciplinato da una regolamentazione risalente al 1999 e soggetta giusto a qualche piccola modifica nel 2016 – spiega l’Assessora alle Attività Produttive e alla Valorizzazione del territorio Rossana Perra -. Gli aggiornamenti approvati danno nuovi indirizzi, prendendo atto delle evoluzioni legislative imposte dalla normativa eurounitaria e contemplando un ampliamento delle aree mercatali. Oltre a quelle esistenti, e cioè il mercato civico di piazza Dessì, l’area antistante lo stesso, dove si svolge una vendita di prodotti non alimentari, il piazzale del cimitero, nel quale vengono venduti i fiori, e il mercatino settimanale del mercoledi, contempla l’indicazione di due nuovi mercati, da istituire a seguito di appositi bandi: uno nei territori extraurbani, a Flumini, e uno al Poetto, dedicato ai ricci”.

La prima area è già stata completata in uno spazio dedicato, adiacente alla via dell’Autonomia Regionale. Permetterà di servire tutto il litorale costiero, nella quale abitano circa 20mila persone, con un incremento notevole durante la bella stagione per via del turismo. L’intenzione dell’Amministrazione è procedere con affidamento in gestione a terzi, eventualmente attraverso una forma di sperimentazione temporanea che possa fornire utili elementi di valutazione e di confronto costi-benefici. Tramite un bando verrà aggiudicato a terzi, per vederlo finalmente attivo, dopo 15 anni di attesa, in tempi brevissimi, con la possibilità di utilizzarlo saltuariamente anche per iniziative di carattere socioculturale, ma sempre in qualche modo legate all’enogastronomia.

L’altra nuova area riguarda il mercato stagionale specializzato nella vendita dei ricci di mare, già sperimentato in passato. Per esso, quando verrà istituito, saranno individuati gli spazi più idonei, in ambito retrodemaniale, nel Lungomare Poetto. Si potrà a quel punto entrare nello specifico per l’individuazione degli stalli, con relative strutture attrezzate.

Riguardo i mercati già in essere, è previsto lo spostamento del mercatino settimanale degli ambulanti con attuale sede in via della Musica nella via Is Arenas, salvo eventuali impedimenti o esigenze particolari dell’Amministrazione che obblighino all’individuazione di un’altra area.

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione di questo Piano, che la città aspettava da tanti anni – commenta il Presidente della CCP competente Franco Tocco -. I commercianti che lavorano nelle nostre aree pubbliche avevano bisogno di queste modifiche per poter mettersi al passo coi tempi. E il riordino normativo del comparto porterà evidenti benefici anche dal punto di vista del decoro urbano. È un altro tassello importante nel puzzle di interventi realizzati da questa Amministrazione”.