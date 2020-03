“Riapriamo totalmente l’ospedale San Giovanni di Dio nel centro di Cagliari: ora più che mai è necessario”

C’è un Comitato che mette manifestini che invocano da tempo la riapertura dell’Ospedale Civile di Cagliari ; l’ho scritto tante volte anche io su queste pagine; c’è oggi una proposta seria di Massimilano Angrisano , un tecnico imprenditore di Capoterra, che come scrive L’Unione Sarda osserva : “Ci sono strutture come l’ospedale civile di Cagliari si potrebbe rimettere in piedi grazie al lavoro di squadra . Tutti i lavori verrebbero effettuati gratuitamente “. Da una squadra di operai e tecnici che lavorerebbero gratis, lui per primo e altri due volontari che hanno dato la loro disponibilità, dopo un appello di Massimilano per creare un gruppo di lavoro di pronto intervento. Chi si aspetta, allora e cogliere la palla al balzo. Assessore Nieddu, Presidente Solinas, a voi la parola, o meglio la decisione.

Marcello Roberto Marchi