Dopo i lavori di ripristino dell’attraversamento tubolare del Rio “Gutturumannu”, sito al Km. 6+950, ristabilite le condizioni di sicurezza per il transito veicolare.

Riaperta al traffico la Strada Provinciale SP1 dopo i lavori di ripristino del ponte tubolare. È quanto comunicato dagli uffici del Servizio Manutenzioni Stradali della Città Metropolitana con ordinanza dirigenziale.

Infatti, con la conclusione dei lavori di ripristino sull’attraverso tubolare del Rio “Gutturumannu”, sito al Km. 6+950, sono state ristabilite le condizioni per il transito in sicurezza del traffico veicolare.

Soddisfatto Francesco Lilliu, vice Sindaco metropolitano e consigliere con delega alla mobilità: «Quella odierna è una bella notizia, il ponte è nuovamente fruibile. Mi congratulo con gli uffici della Città Metropolitana per la celerità dei lavori dal momento dell’arrivo del materiale necessario al ripristino. Sottolineo anche la proficua collaborazione con il territorio».