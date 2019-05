Ressa in piazzetta Sant’Efisio, difficoltà per l’uscita del cocchio: uno dei buoi scivola in terra

Come da tradizione, la piazzetta Sant’Efisio viene presa d’assalto dai fedeli e dai curiosi che attendono l’uscita del cocchio del martire guerriero. Piccolo incidente per uno dei due buoi, che è scivolato sul sagrato: l’animale è riuscito a rialzarsi quasi subito, ma poi ha continuato a zoppicare. La ressa di persone nella piazzetta ha reso difficile l’inizio della processione: cocchio e buoi sono riusciti a raggiungere la via Azuni dopo un quarto d’ora abbondante. Il passaggio del santo davanti a palazzo Bacaredda, in via Roma, è previsto per le tredici e trenta, rallentamenti e imprevisti permettendo.