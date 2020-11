“Report questa sera parlerà della Sardegna: la verità sulla riapertura delle discoteche”

“Report questa sera parlerà della Sardegna, su Rai3 alle 21:20: la verità sulla riapertura delle discoteche”. L’ex sindaco di Cagliari Massimo Zedda evoca l’attesa per la trasmissione di oggi su Rai Tre: “ Si parlerà di sanità e di politica, dell’apertura delle discoteche questa estate, delle pressioni, delle dichiarazioni ufficiali del presidente della Regione in una delle sue poche apparizioni in Consiglio regionale, di documenti che nessuno ha mai visto e che sono stati alla base di scelte che hanno poi provocato molti problemi.