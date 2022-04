Addio a Renata Serra, l’Isola piange la grande studiosa di arte medievale sarda

Addio a Renata Serra. La città e l’Isola piangono la grande intellettuale sarda. La Serra è stata docente ordinaria di Storia dell’arte medioevale presso l’Università degli studi di Cagliari. Si è occupata di varie ricerche sull’arte medievale, in particolare dell’architettura ecclesiastica in Sardegna, fra le quali quella della storia del complesso monumentale di San Michele legata alla presenza dei Gesuiti a Cagliari per l’associazione “Soroptimist International Italia” di cui è stata socia, le chiese di Sant’Alenixedda e di Sant’Agostino, di San Lussorio di Selargius, di Santa Barbara di Sinnai e tante altre. È autrice di numerose pubblicazioni tra le quali possiamo ricordare: L’architettura gotico catalana in Italia (1995); L’architettura sardo-catalana (1984); In margine all’esistenza di un’arte “giudicale” (1991); Il patrimonio storico artistico nella prospettiva del recupero dei centri storici (1997); Pittura e scultura dal Medioevo all’Ottocento (1990). Per la casa editrice Ilisso è stata autrice del volume Pittura e scultura dall’età romanica alla fine del ‘500, pubblicato nel 1990.

“Da sempre residente in Via Garibaldi e Villanovese doc”, la ricorda anche Paolo Angius, presidente onorario dell’associazione dei commercianti del centro storico “Strada Facendo”.