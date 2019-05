Regione Sardegna, Solinas ritira il ricorso contro “decreto sicurezza” voluto da Salvini

Secondo la Giunta di villa Devoto, “non sussiste l’interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto l’ambito materiale di riferimento non rientra nella competenza legislativa della Regione e non pregiudica le prerogative regionali, o comunque non appare più di interesse”