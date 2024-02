Regionali, appello di Truzzu a Mariolino Floris: “Lavoriamo insieme per la Sardegna”

Il candidato del centrodestra Paolo Truzzu rivolge un appello al leader dell’UdS ed ex presidente della giunta regionale, Mariolino Floris: “Sebbene l’UdS non sia presente con proprie liste in questa competizione elettorale, considero fondamentale l’apporto che questa importante e storica componente politica potrà offrire per il futuro della Sardegna. In nome dei valori di autonomia e sardità che avete sempre incarnato, il mio invito è quello di lavorare insieme per il bene della nostra Isola. Inoltre, non voglio dimenticare che proprio tu sei stato il primo presidente di una Giunta regionale di centrodestra in Sardegna”.