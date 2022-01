Un tumore si porta via il “re del mare” di Cagliari, è morto a 65 anni Efisio Vargiu

Lacrime nel mondo della pesca cagliaritana. Se n’è andato, stroncato da un tumore al cervello, a 65 anni, Efisio Vargiu, per tutti il “re del mare”. Un bravissimo pescatore, nato nel rione cagliaritano di Sant’Elia e abituato, sin da giovanissimo, ad andare per mare. Il suo cuore ha cessato di battere qualche ora fa al Brotzu, e la notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro della città, soprattutto tra i suoi tanti amici pescatori e ricciai. Per tanti anni li ha venduti anche lui, insieme alle mitiche orziadas, nella pineta di Su Siccu. Da tempo non stava bene, insieme alla moglie, Bonaria, aveva anche lanciato un appello su Casteddu Online in seguito ad alcuni problemi nella loro abitazione di via Barigadu. Vargiu lascia anche due figli, Tommaso e Luca. È proprio quest’ultimo, con le lacrime agli occhi, a ricordarlo: “Papà era un vecchio lupo di mare, è stato lui ad insegnare a tanti giovani come pescare gli anemoni di mare, l’acqua era la sua seconda casa”.

“Purtroppo, un tumore maledetto al cervello se l’è portato via troppo, troppo presto. A novembre stava già molto male ed aveva sofferto per non essere potuto andare a dare un ultimo saluto al suo nipotino, morto ad appena tre mesi a San Sperate”. Efisio Vargiu, infatti, era il bisnonno di Nicolò Pischedda. I funerali di Efisio Vargiu non sono ancora stati fissati, ma sicuramente saranno molto partecipati: tutti i suoi colleghi pescatori e ricciai saranno in prima fila per l’addio al “re del mare” di Cagliari.