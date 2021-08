Razzia di sabbia e conchiglie dalle spiagge di Bosa e Alghero, turisti predoni incastrati: multe assicurate

Anche nell’attuale stagione estiva che ha visto il lancio della campagna di comunicazione istituzionale “Portala nel cuore”, realizzata dall’agenzia delle dogane in collaborazione con la Regione Sardegna, continuano sull’isola i furti di sabbia, ciottoli e conchiglie. Nella prima quindicina di agosto i funzionari dell’agenzia delle dogane di Sassari in servizio presso la sezione operativa territoriale di Alghero, unitamente ai militari della locale compagnia della Guardia di Finanza e in collaborazione con il personale della Sogeaal Security, hanno sequestrato notevoli quantitativi di sabbia, ciottoli e conchiglie, trovati in possesso di alcuni passeggeri in partenza dall’aeroporto “Riviera del Corallo”.

Complessivamente sono stati rinvenuti 4,1 chili di sabbia contenuta in bottiglie di plastica, 476 ciottoli di mare e 256 conchiglie illecitamente prelevati da: Is Arutas, spiaggia di Porto Palmas, Lido di Alghero, spiaggia dei Gabbiani e spiaggia di Porto Alabe (Bosa). Per i passeggeri coinvolti è scattata una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500 a un massimo di 3mila euro.